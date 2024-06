Lifeless Moon auch für PlayStation & Xbox

Serenity Forge und die Stage 2 Studios kündigen Umsetzungen von "Lifeless Moon" für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X an. Einen konkreten Releasetermin dafür gibt es auch schon.

Bei "Lifeless Moon" handelt es sich um einen 3D-Plattformer und den spirituellen Nachfolger des Indie-Hits "Lifeless Planet" aus dem Jahr 2014. Darin übernehmen wir die Rolle eines Astronauten aus der Apollo-Ära, der auf einer mysteriösen Mondexpedition unterwegs ist.

Die Handlung dreht sich um die Nachwirkungen eines Experiments aus den Siebzigern, bei dem der Astronaut in einer seltsam vertrauten Wüstenstadt auf dem Mond landet. Wir müssen dort Anomalien erkunden und Geheimnisse in der verlassenen Mondstadt aufdecken, die auf ein viel grösseres Mysterium hindeuten. Ausgestattet mit Jetpack und Überlebenssinn, suchen wir nach der Wahrheit in einer kaum ergründlichen Landschaft.

"Lifeless Moon" wurde bereits am 10. August 2023 für den PC veröffentlicht. Die Umsetzungen für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X folgen am 9. Juli