Light of Motiram kommt für weitere Plattformen

Erst am Freitag hat uns Entwickler und Publisher Polaris Quest sein "Light of Motiram" für den PC vorgestellt. Inzwischen wurde die inhaltliche Mischung aus der "Horizon"-Reihe und "Palworld" für weitere Plattformen offiziell bestätigt.

Demnach wird "Light of Motiram" abseits des PCs auch für PS5, iOS und Android veröffentlicht. Einen konkreten Releasetermin dafür gibt es aber leider immer noch nicht.

In einer Welt, die von kolossalen Maschinen überrannt wird, erkunden wir in "Light of Motiram" eine riesige offene Welt, bauen unsere Operationsbasis auf, entwickeln die Technologie weiter, bilden Mechanimals aus und nehmen es mit furchterregenden Bossen auf. Wir beginnen dabei im primitiven Zeitalter, schlagen einen neuen Weg der Entwicklung ein, trotzen der Maschinerie und überleben mit Mechanimals.