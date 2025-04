Tencent Games und Polaris Quest versorgen uns mit einem neuen Gameplay-Trailer zu "Light of Motiram". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns über drei Minuten lang frische Einblicke in "Light of Motiram" geboten. Dabei werden unter anderem die unterschiedlichen Facetten der Spielwelt genauer vorgestellt.

In einer Welt, die von kolossalen Maschinen überrannt wird, erkunden wir in "Light of Motiram" eine riesige offene Welt, bauen unsere Operationsbasis auf, entwickeln die Technologie weiter, bilden Mechanimals aus und nehmen es mit furchterregenden Bossen auf. Wir beginnen dabei im primitiven Zeitalter, schlagen einen neuen Weg der Entwicklung ein, trotzen der Maschinerie und überleben mit Mechanimals.

"Light of Motiram" ist für PS5, PC, iOS und Android in Entwicklung, aber noch nicht näher terminiert.