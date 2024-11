Light of Motiram angekündigt

Entwickler und Publisher Polaris Quest kündigt "Light of Motiram" für den PC an. Was sich hinter dem Namen verbirgt, verrät ein erster Teaser-Trailer.

Hier wird uns über eine Minute lang gezeigt, was von "Light of Motiram" zu erwarten ist. Dabei werden durchaus Erinnerunegn an die "Horizon"-Reihe von Guerrilla Games und "Palworld" von Pocket Pair geweckt.

In einer Welt, die von kolossalen Maschinen überrannt wird, erkunden wir in "Light of Motiram" eine riesige offene Welt, bauen unsere Operationsbasis auf, entwickeln die Technologie weiter, bilden Mechanimals aus und nehmen es mit furchterregenden Bossen auf. Wir beginnen dabei im primitiven Zeitalter, schlagen einen neuen Weg der Entwicklung ein, trotzden der Maschinerie und überleben mit Mechanimals.

"Light of Motiram" ist aktuell unterminiert.