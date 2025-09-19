Light of Motiram: Rechtsstreit geht weiter

Ende Juli hat Sony Interactive Entertainment bekanntlich vor einem US-Bundesgericht in Kalifornien Klage gegen den chinesischen Technologiekonzern Tencent eingereicht. Der Vorwurf lautete damals Urheberrechts- und Markenrechtsverletzung bei "Light of Motiram" (unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen). Jetzt geht der Rechtsstreit in eine neue Runde.

Tencent hat jetzt nämlich eine ausführliche Erwiderung vorgelegt und beantragt damit die Abweisung der Klage. Der Konzern weist die Vorwürfe zurück und bezeichnet Sonys Vorgehen als unzulässigen Versuch, gängige Gestaltungsmuster des Genres exklusiv für sich zu beanspruchen.

Nach Ansicht Tencents will Sony grundlegende Bestandteile wie etwa zerstörte Zivilisationen, Maschinengegner oder bestimmte Charaktertypen monopolisieren, obwohl diese seit Jahrzehnten in vielen Titeln etabliert seien.

In den Unterlagen hebt Tencent hervor, dass selbst Sonys eigene Entwickler die Originalität von "Horizon Zero Dawn" in der Vergangenheit relativiert hätten. Der damalige Art Director Jan-Bart Van Beek habe nämlich in einer Dokumentation erklärt, die Grundidee einer rothaarigen Protagonistin in einer von Maschinen beherrschten Welt sei bereits in "Enslaved: Odyssey to the West" aus dem Jahr 2013 umgesetzt worden.

Zudem argumentiert Tencent, dass Sonys Klage auf hypothetischen Szenarien basiere. "Light of Motiram" soll erst Ende 2027 erscheinen. Entsprechend gebe es bisher keine Rechtsverletzung, sondern lediglich Annahmen darüber, wie das Spiel letztlich aussehen könnte.

Verantwortlich für "Light of Motiram" sind nach Tencents Darstellung ausserdem die chinesischen Studios Polaris Quest und Aurora Studios sowie Proxima Beta in Singapur. Tencent Holdings selbst ist lediglich eine Holdinggesellschaft ohne operative Aufgaben.

Zusammenfassend sieht Tencent die Klage als Versuch, etablierte Erzähl- und Gestaltungselemente für sich zu beanspruchen, anstatt geistiges Eigentum vor tatsächlicher Verletzung zu schützen. Das Unternehmen beantragt deshalb, das Verfahren wegen fehlender Zuständigkeit, mangelnder rechtlicher Grundlage und fehlender aktueller Rechtsverletzung einzustellen. Es bleibt also spannend.