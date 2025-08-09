Änderungen beim Spieleintrag zu Light of Motiram

Nach der Klage von Sony gegen Tencent wegen Urheberrechts- und Markenrechtsverletzung bei "Light of Motiram" (wir berichteten), hat das Spiel nun einige Änderungen auf der Steam-Seite erfahren. Alles in allem erinnert der Eintrag inzwischen weniger an die "Horizon"-Reihe.

Die Änderungen betreffen die Screenshots, das Key Art und die Beschreibung des Spiels. So ist das Design nicht mehr in dem "Horizon"-typischen grün und die Screenshots eher auf die Umgebung und nicht auf die mechanischen Tiere fokussiert. Anstatt der an Aloy erinnernden Figur finden wir jetzt einen Pinguinrobot über die Seite verteilt. Als geplantes Veröffentlichungsdatum wird nun das 4. Quartal von 2027 angegeben. Da "Light of Motiram" ursprünglich noch 2025 erscheinen sollte, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass die Entwickler viel Zeit benötigen werden, um mögliche durch das Gericht verordnete Änderungen umzusetzen. Von offizieller Seite haben wir zum Zeitpunkt dieser Meldung jedoch noch nichts zu dem Thema erfahren.