Like a Dragon Gaiden erscheint im November

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio haben bekannt gegeben, dass der Action-Adventure-Brawler "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" am 9. November 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC erscheint.

In "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" wird die Geschichte von Kazuma Kiryu unter dem Codenamen "Joryu" erzählt. Zum Schutz seiner Familie hat der einst legendäre Yakuza seinen eigenen Tod vorgetäuscht und seinen Namen aufgegeben. Jetzt bekommt er es plötzlich mit einer mysteriösen Person zu tun, die alles daran setzt, ihn aus der Reserve zu locken. Während Spieler Nebenmissionen bestreiten und Sotenbori und Yokohama erkunden, entfaltet sich ein epischer Showdown.