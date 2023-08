Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - Neuer Trailer

Heute haben Sega und Ryu Ga Gotoku Studio einen spannenden neuen "Overview"-Trailer für den sehnlichst erwarteten Action-Adventure-Brawler "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" präsentiert.

Im Trailer werden Einzelheiten zur fesselnden Story rund um den Ex-Yakuza Kazuma Kiryu (Codename "Joryu") gezeigt werden. Ausserdem gibt es knallharte Kämpfe, Minispiele (Hat jemand Karaoke gesagt?) und weitere spannende Spielerfahrungen zu sehen.

Der Titel erscheint in digitaler Version am 9. November für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.