Neuer Trailer zu Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Sega versorgt uns mit einem neuen Trailer zu "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier lernen wir Kazuma Kiryu aus "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" etwas mehr als eineinhalb Minuten lang kennen. Er hört auch auf den Codenamen Joryu.

In "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" wird die Geschichte von Kazuma Kiryu unter dem Codenamen "Joryu" erzählt. Zum Schutz seiner Familie hat der einst legendäre Yakuza seinen eigenen Tod vorgetäuscht und seinen Namen aufgegeben. Jetzt bekommt er es plötzlich mit einer mysteriösen Person zu tun, die alles daran setzt, ihn aus der Reserve zu locken. Während Spieler Nebenmissionen bestreiten und Sotenbori und Yokohama erkunden, entfaltet sich ein epischer Showdown.

"Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" erscheint übermorgen für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.