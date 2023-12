Sega hat satte 15 Character-Spotlights zu "Like a Dragon: Infinite Wealth" veröffentlicht. Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns die zentralen Protagonisten aus "Like a Dragon: Infinite Wealth" in kurzen Sequenzen vorgestellt. Dadurch haben wir das Gefühl, diese eigentlich schon ganz gut zu kennen. Ausserdem wird deutlich, wie hübsch individuell sie gestaltet wurden. Und rein optisch macht das Material natürlich auch einiges her.

"Like a Dragon: Infinite Wealth" ist die direkte Fortsetzung zu "Yakuza: Like a Dragon", wo eine Reihe unerwarteter Ereignisse zu zwei legendären Ex-Yakuza, Kasuga Ichiban und Kazuma Kiryu, als spielbare Doppelprotagonisten führt. Für Spannung ist also gesorgt.

"Like a Dragon: Infinite Wealth" wird am 26. Januar 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erscheinen.