Like a Dragon: Infinite Wealth: Englische Sprachausgabe

Ryu Ga Gotoku Studio hat als Teil der PC Gaming Show: Most Wanted, bei der das Spiel Platz 4 von 25 der meist erwarteten PC-Spiele belegte, einen Trailer mit englischem Voice-Over für "Like a Dragon: Infinite Wealth" veröffentlicht. Der Trailer zeigt zum ersten Mal die Stimmen von Daniel Dae Kim als Masataka Ebina und Danny Trejo als Dwight.

Ebina ist momentan der Anführer des Seiryu-Clans, einem Yakuza-Kartell, dessen aktueller Oyabun hinter Gittern ist. Dwight ist der Anführer der Barracudas-Gang auf Hawaii, für die er den weltgrössten Markt für gefälschte Waren beaufsichtigt, unterstützt von seinem scharfen Geschäftssinn und seiner noch schärferen Machete.

Neben der Platzierung als Nr. 4 von 25 in der PC Gaming Show: Most Wanted wurde "Like a Dragon: Infinite Wealth" als Most Anticipated Game bei den Game Awards 2023 nominiert.

Fans, die es nicht abwarten können, sich in die kriminelle Unterwelt Japans zu stürzen, Karaoke zu singen und Kazuma Kiryus Geschichte zu erfahren, können "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" spielen, das jetzt erhältlich ist. "Like a Dragon Gaiden" stellt die Geschehnisse dar, die zu Like a Dragon: Infinite Wealth führen, und schaltet eine spielbare Demo frei. "Like a Dragon Gaiden" wird im Dezember 2023 eine englische Sprachausgabe auf allen Plattformen erhalten.