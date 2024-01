Publisher Sega hat das Intro von "Like a Dragon: Infinite Wealth" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Konkret hat das Intro von ""Like a Dragon: Infinite Wealth" einen Umfang von knapp zwei Minuten. Es stimmt uns mit packenden Szenen auf das Action-Adventure ein und stellt etwa die einzelnen Charaktere genauer vor.

"Like a Dragon: Infinite Wealth" ist die direkte Fortsetzung zu "Yakuza: Like a Dragon", wo eine Reihe unerwarteter Ereignisse zu zwei legendären Ex-Yakuza, Kasuga Ichiban und Kazuma Kiryu, als spielbare Doppelprotagonisten führt. Für Spannung ist also gesorgt.

"Like a Dragon: Infinite Wealth" wird am 26. Januar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erscheinen.