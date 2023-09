Like a Dragon: Infinite Wealth terminiert

Sega hat einen konkreten Releasetermin für "Like a Dragon: Infinite Wealth" verkündet. Über zwei neue Trailer freuen wir uns ebenfalls.

Der erste Trailer widmet sich dabei über zehn Minuten lang der Story von "Like a Dragon: Infinite Wealth". Im zweiten steht dagegen mehr als fünf Minuten lang das Gameplay des Action-Adventures im Vordergrund. Gleichzeitig bekommen wir natürlich auch einen genaueren Eindruck von der Spielwelt.

Die wichtigste Info haben wir uns aber für den Schluss aufgehoben. "Like a Dragon: Infinite Wealth" wird nämlich am 26. Januar 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erscheinen. Käufer haben die Wahl zwischen einer physischen und der digitalen Version.