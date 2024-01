Like a Dragon: Infinite Wealth: Neues Video

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio haben mit dem Comedian und Schauspieler Druski in einem neuen Live-Action-Trailer für "Like a Dragon: Infinite Wealth" zusammengearbeitet. Druski führt einen zu den schönen Stränden und dunklen Seiten des Paradieses des epischen RPGs.

Das Schicksal führt zwei legendäre Helden zusammen, oder ist es doch eine unheilvollere Macht ...? Den unaufhaltbaren Underdog Ichiban Kasuga, der es gewohnt ist, sich von ganz unten nach oben zu kämpfen, und Kazuma Kiryu, ein gebrochener Mann in seinen letzten Tagen. Stürze dich in unvergleichliche dynamisch-rasante RPG-Kämpfe, in denen das Schlachtfeld selbst zu deiner Waffe wird und alles möglich ist. Lass es in Japan krachen und entdecke alles, was Hawaii zu bieten hat - in einem Abenteuer auf beiden Seiten des Pazifiks.

"Like a Dragon: Infinite Wealth" wird am 26. Januar 2024 weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Windows und Steam veröffentlicht.