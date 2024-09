Erste Angaben zum Umfang von Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Masayoshi Yokoyama, Präsident vom Ryu Ga Gotoku Studio, hat sich erstmals zum ungefähren Umfang von "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" geäussert. Das Action-Adventure war kürzlich enthüllt worden.

Yokoyama nimmt dabei einen direkten Vergleich mit "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" vor. So werde alleine die Geschichte von "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" rund 1,3 bis 1,5 Mal grösser sein. Mit dieser Angabe kann man doch durchaus etwas anfangen, oder?

In "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" begeben wir uns auf ein modernes Piratenabenteuer mit einem Ex-Yakuza, welcher jetzt Piratenkapitän ist, und seiner Crew, die sich auf der Jagd nach verlorenen Erinnerungen und einem legendären Schatz aufregende Kämpfe an Land und auf See liefert. Für genügend Spannung sollte also gesorgt sein.

"Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" erscheint am 28. Februar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.