Sega zeigt Gameplay aus "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii". Dieses sollten sich vor allem noch unentschlossene Käufer des Action-Adventures unbedingt ansehen.

Hier werden uns nämlich die ersten 34 Minuten aus "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" gezeigt. In diesem Zeitraum werden wir etwa in die Story eingeführt und bekommen die Steuerung erklärt.

In "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" begeben wir uns auf ein modernes Piratenabenteuer mit einem Ex-Yakuza, welcher jetzt Piratenkapitän ist, und seiner Crew, die sich auf der Jagd nach verlorenen Erinnerungen und einem legendären Schatz aufregende Kämpfe an Land und auf See liefert. Für genügend Spannung sollte also gesorgt sein.

"Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" erscheint heute für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.