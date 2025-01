Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii mit neuem Gameplay

Falls ihr es verpasst haben solltet: Der Like a Dragon Direct-Livestream von SEGA und RGG Studio fand heute statt und enthüllte verschiedene Updates und neues Gameplay-Material aus "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii".

Der Livestream zeigte Updates zu den verschiedenen Schauplätzen des Spiels und einen genaueren Blick auf die Kampfsysteme (zu Lande und zu Wasser!), die Schiffsanpassung, den Aufbau der Crew, Nebenerfahrungen und vieles mehr! Ausserdem wurde New Game+ als kostenloses Update für die Zeit nach der Markteinführung angekündigt.

"Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" ist ein brandneues Action-Abenteuer, das Goro Majima auf seinen Abenteuern über Land und auf dem Meer begleitet. Ein Jahr nach den Ereignissen von "Like a Dragon: Infinite Wealth" wird Majima auf einer einsamen Insel inmitten der verstreuten Überreste eines Schiffswracks an Land gespült. Da er sich nicht einmal mehr an seinen eigenen Namen erinnern kann, reist Majima über den weiten Ozean - auf der Suche nach Hinweisen, um seine verlorene Identität wiederzufinden. Dabei wird der Held stets von einem Jungen namens Noah begleitet, der ihm das Leben gerettet hat. Schon bald werden beide in einen Konflikt zwischen Halsabschneidern, modernen Piraten und anderen Schurken um einen legendären Schatz hineingezogen.

Ihr werdet nicht lange warten müssen, um euch mit Majima und seiner Crew auf diese epische Reise zu begeben - "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" erscheint am 21. Februar 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.