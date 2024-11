Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - Neue Infos

Falls Ihr es verpasst habt: SEGAs Ryu Ga Gotoku Studio hat neue Details zu "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" veröffentlicht. Diese bieten einen tieferen Einblick in Kampfelemente wie die "Dunklen Instrumente" und vermitteln spannende Details zum Leben auf hoher See, einschliesslich der Anpassung von Schiffen und Tipps, um siegreich aus den Gefechten hervorzugehen!

Das Spiel setzt nach den Ereignissen von "Like a Dragon: Infinite Wealth" an und begleitet Goro Majima, der seine Erinnerungen zurückgewinnt, seine eigene Piratencrew gründet und die offene See erobert – stets auf der Suche nach legendären Schätzen.

Kampfstile

Im Kampf können die Spieler dynamisch zwischen zwei Stilen wechseln – dem "Mad Dog" und dem "Sea Dog"-Stil, die beide über einzigartige Eigenschaften und spektakuläre Heat-Aktionen verfügen, um Gegner eindrucksvoll zu bezwingen.

Im "Mad Dog"-Stil können Spieler Fäuste und Tritte mit Messerangriffen kombinieren, um blitzschnelle Schläge und Luftkombinationen auszuführen, die Gegner stilvoll besiegen. Indem sie Schaden austeilen, füllen sie die Wahnsinnsanzeige, mit der sie eine Gruppe schattenartiger Doppelgänger beschwören können, um Majimas Zerstörungskraft zu vervielfachen.

Im "Sea Dog"-Stil können Spieler zwei Entermesser gleichzeitig schwingen und damit aufregende Hiebkombos mit Piratenausrüstung verbinden, um brutale Finisher auszuführen. Im Verlauf der Geschichte erhalten die Spieler zudem die Fähigkeit, die Wahnsinnsanzeige zu nutzen, um vier verschiedene dunkle Gottheiten zu beschwören, die durch Schätze, den sogenannten „Dunklen Instrumenten“, freigesetzt werden.

Nebenwaffen & Dunkle Instrumente

Im Kampf können die Spieler auf drei einzigartige Nebenwaffen zurückgreifen: den Cutlass-Bumerang, eine Pistole und den Kettenhaken. Jede dieser Waffen entfaltet das volle Potenzial des „Sea Dog“-Stils – der Cutlass-Bumerang ermöglicht es Majima, grossflächigen Schaden zu verursachen, die geladene Pistole fügt explosive Rückstösse zu, und der Kettenhaken lässt die Spieler mit enormer Geschwindigkeit auf Feinde zuschnellen, um entscheidende Schläge zu landen.

Von den Schiffen besiegter Piratencrews geplündert, rufen die Dunklen Instrumente verfluchte Kreaturen herbei, die Majimas Feinden Angst und Schrecken einflössen! Das Spielen der Violine ruft hungrige, menschenfressende Haie auf das Schlachtfeld, die mit ihren Zähnen die Gegner zerfetzen. Die verfluchte Gitarre beschwört einen riesigen Affen, der mächtige Aufwärtshaken auf die Gegner niederprasseln lässt. Das Spielen des Saxophons ruft einen geflügelten Verbündeten herbei, der quälende Tornados entfesselt, und das Benutzen der Okarina beschwört erschreckende Quallen aus der tiefen See, die mit elektrischen Angriffen zuschlagen.

Seeschlachten

Das Leben als Pirat dreht sich um Freiheit und Entdeckung, und die Spieler können über den weiten Ozean segeln, Schatzinseln erkunden und Leuchttürme auf nahegelegenen und fernen Landstrichen besuchen – immer auf der Hut vor gefährlichen Feinden, die auf sie lauern.