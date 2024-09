Sega enthüllt "Pirate Yakuza in Hawaii"

Sega und Ryu Ga Gotoku Studio kündigen "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC mit Release am 28. Februar 2025 an. Die Handlung des verrückten Titels ist nach den Ereignissen von "Infinite Wealth" angesetzt und wird sich um den Schiffbruch von Goro Majima auf einer pazifischen Insel drehen, vermutlich Hawaii oder eine andere Insel in der Nähe. Mehr Details und natürlich den Ankündigungstrailer, gibt es hier:

Über Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

"Eine neue Legende beginnt, während du in die Stahlkappenstiefel von Goro Majima schlüpfst, einem Mann, der sein Gedächtnis verloren hat und sich als Pirat auf offener See neu erfindet.

Begib dich auf ein modernes Piratenabenteuer mit einem Ex-Yakuza, der jetzt Piratenkapitän ist, und seiner Crew, die sich auf der Jagd nach verlorenen Erinnerungen und einem legendären Schatz aufregende Kämpfe an Land und auf See liefert.

PIRATENYAKUZA-ABENTEUER AHOI!

Goro Majima, ein berüchtigter Ex-Yakuza, erleidet plötzlich Schiffbruch auf einer abgelegenen Insel im Pazifik. Da er sich nicht einmal an seinen eigenen Namen erinnern kann, macht er sich auf die Suche nach Hinweisen auf seine verlorenen Erinnerungen, begleitet von einem Jungen namens Noah, der ihm das Leben gerettet hat. Schon bald werden sie in einen Konflikt zwischen Halsabschneidern, modernen Piraten und anderen Schurken um einen legendären Schatz verwickelt.

MACH DEIN SCHIFF BEREIT

Stelle eine einzigartige Crew zusammen und verbessere dein Schiff, während du die offene See erkundest und deine Legende im Kanonenfeuer von Feinden, unerwarteten Freundschaften und unermesslichen Reichtümern schmiedest, die du auf deinem Weg findest.

Wenn dich ein feindliches Piratenschiff ins Visier nimmt, entbrennt ein aufregender Echtzeit-Kanonenkampf. Manövriere dich schnell in Position, während du den Kugeln ausweichst, und richte dann verheerenden Schaden an, um das feindliche Schiff zu entern und den Kapitän in einer Schlacht zwischen den Mannschaften zur Strecke zu bringen. Erobere die Meere, entdecke versteckte Inseln und sammle jede Menge Beute wie ein echter Yakuza-Pirat!

TRITT IN HINTERRRN MIT KREATIVEN KÄMPFEN

Wechsle dynamisch zwischen dem „Mad Dog“- und dem „Sea Dog“-Kampfstil, um Angriffe zu kombinieren. Führe explosive Kombos aus, halte Feinde mit Angriffen in der Luft und schalte sie in der Luft aus. Deine Kreativität wird mit verrückter Action belohnt.

Im „Mad Dog“-Stil nutzt du Geschwindigkeit, Agilität und Fingerspitzengefühl, um präzise und dennoch kraftvolle Schläge auszuführen, die deine Gegner betäuben und zur Aufgabe zwingen.

Oder lass deine Feinde im „Sea Dog“-Stil über die Planke gehen, indem du zwei Kurzschwerter schwingst und trickreiche Piratenwerkzeuge einsetzt, um ordentlich Ärsche zu vermöbeln.

Dieses Produkt stellt ein eigenständiges Spiel dar. Bitte beachte, dass es andere Editionen des Spiels gibt, die zusätzliche Inhalte enthalten, und dass zusätzliche Inhalte auch separat erhältlich sind."