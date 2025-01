Sega hat einen neuen Übersichtstrailer zu "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier werden uns über drei Minuten lang Impressionen vom Seekampf in "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" geboten. Dieser gefällt unter anderem mit schönen Licht- und Wassereffekten.

In "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" begeben wir uns auf ein modernes Piratenabenteuer mit einem Ex-Yakuza, welcher jetzt Piratenkapitän ist, und seiner Crew, die sich auf der Jagd nach verlorenen Erinnerungen und einem legendären Schatz aufregende Kämpfe an Land und auf See liefert. Für genügend Spannung sollte also gesorgt sein.

"Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" erscheint am 21. Februar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.