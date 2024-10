Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawai erscheint früher

Beim Xbox Partner Preview gab es auch neue Informationen zu "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawai". So wurde etwa ein früherer Releasetermin verkündet.

Um gleich die spannendste Frage vorweg zu nehmen: "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawai" erscheint nun schon am 21. Februar 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC nachdem ursprünglich vom 28. Februar 2025 die Rede war. In einem neuen Trailer wird uns gleichzeitig das Kampfsystem nähergebracht. Ausserdem kann etwa der Wrestler Samoa Joe erspäht werden.

n "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" begeben wir uns auf ein modernes Piratenabenteuer mit einem Ex-Yakuza, welcher jetzt Piratenkapitän ist, und seiner Crew, die sich auf der Jagd nach verlorenen Erinnerungen und einem legendären Schatz aufregende Kämpfe an Land und auf See liefert. Für genügend Spannung sollte also gesorgt sein.