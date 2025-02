Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii bekommt eine Demo

Beim gestrigen State of Play wurde auch eine Demo von "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" in Aussicht gestellt. Auf den spielbaren Appetithappen müssen wir auch gar nicht lange warten.

Demnach ist die spielbare Demo von "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" schon ab morgen verfügbar. Ein kurzer Gameplay-Trailer stimmt uns zusätzlich darauf ein.

In "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" begeben wir uns auf ein modernes Piratenabenteuer mit einem Ex-Yakuza, welcher jetzt Piratenkapitän ist, und seiner Crew, die sich auf der Jagd nach verlorenen Erinnerungen und einem legendären Schatz aufregende Kämpfe an Land und auf See liefert. Für genügend Spannung sollte also gesorgt sein.

"Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" erscheint am 21. Februar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.