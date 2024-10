Gameplay aus Life is Strange: Double Exposure

Für eventuell noch unentschlossene Käufer von "Life is Strange: Double Exposure" haben wir jetzt vielleicht eine Entscheidungshilfe parat. Square Enix und Deck Nine haben nämlich die ersten 28 Minuten aus dem Action-Adventure veröffentlicht.

Hier werden wir unter anderem in die Story von "Life is Strange: Double Exposure" eingeführt. Ausserdem lernen wir einige der Charaktere kennen. Insgesamt wird somit der Grundstein für eine packende Erzählung gelegt.

Max Caulfield kehrt in "Life is Strange: Double Exposure" zurück, nachdem sie bekanntlich bereits im ersten Teil spielbar war. Am grundsätzlichen Gameplay-Gedanken der Serie mit dem Fokus auf eine übersinnliche Fähigkeit scheint sich simultan nichts geändert zu haben. Optisch erinnert die Spielwelt am ehesten an den dritten Teil, also "Life is Strange: True Colors".

"Life is Strange: Double Exposure" erschien gestern für PS5, Xbox Series X und den PC. Eine Switch-Umsetzung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.