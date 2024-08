Square Enix und Dortnod Entertainment haben einen neuen Gameplay-Trailer zu "Life is Strange: Double Exposure" veröffentlicht. Ohne grosse Umschweife, hier ist er:

Hier wird uns hauptsächlich die Caledon University aus "Life is Strange: Double Exposure" etwas mehr als zwei Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt. Diese ist scheinbar ein zentraler Punkt in der Handlung des Action-Adventures. Einen Blick auf die Charaktere können wir gleichzeitig auch werfen.

Max Caulfield kehrt in "Life is Strange: Double Exposure" zurück, nachdem sie bekanntlich bereits im ersten Teil spielbar war. Am grundsätzlichen Gameplay-Gedanken der Serie mit dem Fokus auf eine übersinnliche Fähigkeit scheint sich simultan nichts geändert zu haben. Optisch erinnert die Spielwelt am ehesten an den dritten Teil, also "Life is Strange: True Colors".

"Life is Strange: Double Exposure" erscheint am 29. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC. Eine Switch-Umsetzung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.