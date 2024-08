Square Enix hat einen neuen Gameplay-Trailer zu "Life is Strange: Double Exposure" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Besagter Gameplay-Trailer zu "Life is Strange: Double Exposure" trägt den Namen "Powers Unveiled". Wir erfahren darin mehr über die Kräfte Puls und Portal, mit denen Hauptprotagonistin Max in einer Zeitlinie, in der ihre Freundin Safi ermordet wurde, und in einer anderen Zeitlinie, in der Safi noch lebt, ermitteln kann.

Max Caulfield kehrt in "Life is Strange: Double Exposure" zurück, nachdem sie bekanntlich bereits im ersten Teil spielbar war. Am grundsätzlichen Gameplay-Gedanken der Serie mit dem Fokus auf eine übersinnliche Fähigkeit scheint sich simultan nichts geändert zu haben. Optisch erinnert die Spielwelt am ehesten an den dritten Teil, also "Life is Strange: True Colors".

"Life is Strange: Double Exposure" erscheint am 29. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC. Eine Switch-Umsetzung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.