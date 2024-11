Life is Strange: Double Exposure für Switch terminiert

Square Enix hat für Klarheit gesorgt und jetzt auch die schon länger angekündigte Switch-Fassung von "Life is Strange: Double Exposure" terminiert. Ein neuer animierter Trailer begleitet die freudige Nachricht.

Demnach ist "Life is Strange: Double Exposure" bereits ab heute in digitaler Form für Nintendos Hybridkonsole erhältlich. Die verpackte Version folgt am 28. Januar 2025.

In "Life is Strange: Double Exposure" übernehmen wir die Rolle von Max Caulfield, Fotografin an der Caledon-Universität. Nachdem sie ihre Freundin Safi tot im Schnee findet, versucht sie die Zeit zurückzudrehen – mit einer Kraft, die sie seit Jahren nicht benutzt hat. Stattdessen öffnet Max dadurch aber ein Portal in eine parallele Zeitlinie, in der Safi noch lebt und in Gefahr ist. Max wird somit klar, dass der Mörder bald wieder zuschlagen wird – in beiden Realitäten. Nur Max kann zwischen den zwei parallelen Zeitlinien hin- und herreisen, um den Mord zu lösen und zu verhindern.

"Life is Strange: Double Exposure" erschien am 29. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.