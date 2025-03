Es mehren sich die Anzeichen, dass "Life is Strange: Double Exposure" ein kommerzieller Misserfolg für Square Enix geworden sein könnte. Wir fassen die aktuelle Lage für euch zusammen.

So ist mehreren Analysten, wie etwa Hideki Yakuda von Kabutan, nicht entgangen, dass "Life is Strange: Double Exposure" bei der Vorstellung der jüngsten Geschäftszahlen von Square Enix keine Erwähnung fand. Gleichzeitig sagte das Unternehmen lediglich, dass einige neu veröffentlichte Spiele im direkten Jahresvergleich zu "Final Fantasy XVI", "Final Fantasy Pixel Remaster" und "Dragon Quest Monsters: The Dark Prince" niedrigere Absätze erzielt hätten. Dazu ist ja auch das Adventure mit Max Caulfield zu zählen.

In "Life is Strange: Double Exposure" übernehmen wir die Rolle von Max Caulfield, Fotografin an der Caledon-Universität. Nachdem sie ihre Freundin Safi tot im Schnee findet, versucht sie die Zeit zurückzudrehen – mit einer Kraft, die sie seit Jahren nicht benutzt hat. Stattdessen öffnet Max dadurch aber ein Portal in eine parallele Zeitlinie, in der Safi noch lebt und in Gefahr ist. Max wird somit klar, dass der Mörder bald wieder zuschlagen wird – in beiden Realitäten. Nur Max kann zwischen den zwei parallelen Zeitlinien hin- und herreisen, um den Mord zu lösen und zu verhindern.

"Life is Strange: Double Exposure" erschien am 29. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-Version folgte am 19. November 2024.