Im Rahmen des Xbox Games Showcase haben Square Enix und Deck Nine "Life is Strange: Double Exposure" vorgestellt. Darin erleben wir ein Wiedersehen mit einer alten Bekannten.

Max Caulfield kehrt in "Life is Strange: Double Exposure" nämlich zurück, nachdem sie bekanntlich bereits im ersten Teil spielbar war. Der zugehörige Trailer erklärt, dass es nun ihre Aufgabe ist, einen Mord zu verhindern, indem sie zwischen verschiedenen Zeitebenen hin- und herspringt.

Am grundsätzlichen Gameplay-Gedanken der Serie mit dem Fokus auf eine übersinnliche Fähigkeit scheint sich also nichts geändert zu haben. Optisch erinnert die Spielwelt am ehesten an den dritten Teil, also "Life is Strange: True Colors".

"Life is Strange: Double Exposure" erscheint am 29. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.