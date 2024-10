Life is Strange: Double Exposure - Neuer Trailer

Eine Doktorandin, tot im Schnee. Keine Fussabdrücke. Keine Waffe. Die Polizei ist völlig ratlos. Jetzt liegt es bei Fotografin Max Caulfield und ihrer Kraft, zwischen zwei Zeitlinien hin- und herzuwechseln, zu ermitteln und nicht nur herauszufinden, wer diesen Mord begangen hat, sondern auch, wie er überhaupt passieren konnte.

Max Caulfield, Fotografin an der angesehenen Caledon-Universität, findet ihre Freundin Safi tot im Schnee. Ermordet. Um sie zu retten, versucht Max, die Zeit zurückzudrehen – eine Kraft, die sie seit Jahren nicht benutzt hat. Stattdessen öffnet Max ein Portal in eine parallele Zeitlinie, in der Safi noch lebt und in Gefahr ist. Max wird klar, dass der Mörder bald erneut zuschlagen wird – in beiden Realitäten. Nur Max kann zwischen den zwei parallelen Zeitlinien hin- und herreisen, um denselben Mord zu lösen und zu verhindern.