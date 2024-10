TGS-Trailer zu Life is Strange: Double Exposure

Square Enix hatte auf der Tokyo Game Show auch einen neuen Trailer zu "Life is Strange: Double Exposure" im Gepäck. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über zwei Minuten lang eine Übersicht geboten, auf was wir uns in "Life is Strange: Double Exposure" freuen können. Dabei wird hauptsächlich auf die einzelnen Charaktere gesetzt.

Max Caulfield kehrt in "Life is Strange: Double Exposure" zurück, nachdem sie bekanntlich bereits im ersten Teil spielbar war. Am grundsätzlichen Gameplay-Gedanken der Serie mit dem Fokus auf eine übersinnliche Fähigkeit scheint sich simultan nichts geändert zu haben. Optisch erinnert die Spielwelt am ehesten an den dritten Teil, also "Life is Strange: True Colors".

"Life is Strange: Double Exposure" erscheint am 29. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC. Eine Switch-Umsetzung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.