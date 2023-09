Little Goody Two Shoes enthüllt

Square Enix und AstralShift stellen uns "Little Goody Two Shoes" vor. Einen ersten Trailer zu dem Horror-Adventure bekommen wir auch gezeigt.

"Little Goody Two Shoes" spielt im Dorf Kieferberg und ist eine Huldigung an die Rollenspiele auf den ersten beiden PlayStation-Generationen. Im Zentrum steht Elise, ein ehrgeiziges Mädchen, das entschlossen ist, reich zu werden und ihrem Leben zu entfliehen.

"Little Goody Two Shoes" ist für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC in Entwicklung, aber aktuell unterminiert.