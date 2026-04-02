Bandai Namco Entertainment Europe kündigte heute die "Little Nightmares 2 Enhanced Edition" für die Nintendo Switch 2 an. Die neue Edition, die am 29. Mai 2026 erscheint, zeichnet sich durch eine höhere Auflösung und verbesserte visuelle Effekte im Vergleich zur Version für Nintendo Switch aus.

Im Spiel schlüpfen Spielende in die Rolle von Mono, einem Jungen, der in einer Welt gefangen ist, die von den summenden Übertragungen eines entfernten Turmes verzerrt wurde. Schon bald trifft er auf Six, das Mädchen im gelben Regenmantel, unter deren Führung er sich aufmacht, die dunklen Geheimnisse der Signalsäule zu entdecken und Six vor ihrem schrecklichen Schicksal zu retten.

"Little Nightmares 2 Enhanced Edition" erscheint am 29. Mai 2026 für Nintendo Switch 2 und ist bereits für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar.