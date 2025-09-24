Little Nightmares Enhanced Edition angekündigt

Bandai Namco kündigt die "Little Nightmares Enhanced Edition" an, in der Fans ab 10. Oktober auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC wieder in die Alpträume ihrer Kindheit absteigen können.

"Little Nightmares Enhanced Edition" bietet höhere Auflösung, verbesserte Grafik mit volumetrischer Beleuchtung und mehr Partikeleffekten, Raytracing mit Echtzeitspiegelungen auf Oberflächen sowie ein verfeinertes Spielerlebnis mit 60 FPS. Ausserdem wurden zusätzliche Spielhilfen eingefügt, die für einen reibungslosen Spielfortschritt sorgen.

Die "Little Nightmares"-Reihe hat seit 2017 Millionen von Spielenden weltweit in ihren Bann gezogen. Im ersten Teil der Reihe gilt es, als Protagonistin Six den monströsen Bewohnern des Schlunds zu entkommen – einer geheimnisvollen Welt, die tausende gefrässige Seelen beherbergt, die nach ihrer nächsten Mahlzeit gieren.

"Little Nightmares Enhanced Edition" erscheint am 10. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.