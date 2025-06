Showcase zu Little Nightmares in Aussicht

Bandai Namco hat einen separaten Showcase zu "Little Nightmares" angekündigt. Er kann am 24. Juni, also kommenden Dienstag, ab 21 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Offizielle Angaben dazu, was wir beim Showcase zu "Little Nightmares" gezeigt bekommen. gibt es nicht, aber diesbezügliche Spekulationen sind ja erlaubt. So könnte es sein, dass eine Enhanced Edition des erste Teils vorgestellt wird, denn schliesslich war diese am 8. Juni schon versehentlich für PS5 veröffentlicht und dann schnell wieder entfernt worden. Ein Rating dafür wurde sogar schon im Dezember 2023 gesichtet. Oder wir erfahren den konkreten Releasetermin für "Little Nightmares 3".

Was würdet ihr gerne beim Showcase zu "Little Nightmares" sehen?