Little Nightmares III: Demo verfügbar

"Little Nightmares III", das neue Spiel von Bandai Namco Entertainment Europe, bekommt heute eine Demo, die ab sofort auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch sowie PC gespielt werden kann.

In der Demo schlüpft ihr in die Rollen von Low und Alone, die versuchen, aus der verlassenen Wüstenstadt Nekropolis zu entkommen, in der die Zeit stehengeblieben ist und das gefährliche Monster-Baby hinter jeder Ecke lauert. Die Demo kann sowohl allein als auch im Zwei-Spieler-Online-Koop mit Freunden auf derselben Plattform gespielt werden. Der Fortschritt wird nicht ins finale Spiel übernommen.

"Little Nightmares III" folgt der Geschichte von Low und Alone, zwei Kindern, die in der Spirale gefangen sind, einem Füllhorn an verstörenden und gefährlichen Orten, denen sie entkommen wollen. Das Spiel kann entweder allein mit der KI als Begleitung oder im Zwei-Spieler-Online-Koop mit Freunden gespielt werden.

""Little Nightmares III" erscheint am 10. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.