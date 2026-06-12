Little Nightmares III – The Backstage im Launch-Trailer

Bandai Namco Entertainment Europe veröffentlicht heute "Little Nightmares III – The Backstage", den ersten zusätzlichen Inhalt für das Spiel.

"Little Nightmares III – The Backstage" wurde von Supermassive Games entwickelt. Darin treffen Spielende auf Dime, ein Kind mit einem Laternenhut, der sich als äusserst nützliches Hilfsmittel erweist, um den Weg durch die finsteren Bereiche hinter den Kulissen des Carnevale zu finden. Gemeinsam muss zusammen mit Protagonistin Low neuen Bedrohungen getrotzt und ihr Licht genutzt werden, um einen Weg zu finden, Alone aus den Händen des Puppenspielers zu befreien.

"Little Nightmares III – The Backstage" ist separat erhältlich und ausserdem im Secrets of the Spiral Expansion Pass enthalten, der Teil der Deluxe Edition des Spiels ist. Weitere Zusatzinhalte werden im Laufe dieses Jahres veröffentlicht.

Die Erweiterung ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC erhältlich.