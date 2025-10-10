Little Nightmares 3: Der Launch-Trailer

"Little Nightmares 3", entwickelt von Supermassive Games und von Bandai Namco Entertainment Europe veröffentlicht, ist ab sofort erhältlich.

"Little Nightmares 3" spielt in der Spirale, einer Welt voller Wahnvorstellungen irgendwo im Nirgendwo. Spielende schlüpfen in die Rollen von Low und Alone, zwei Kinder, die zusammenarbeiten müssen, um zu entkommen. Low ist ein kleiner Junge mit blauem Umhang und einer Maske, während seine beste Freundin Alone einen grünen Overall und Zöpfe trägt. Die Beiden haben jeweils einen besonderen Gegenstand bei sich, mit dem sie Bedrohungen bekämpfen und diverse Rätsel lösen können, die ihnen im Weg sind. Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe kann sowohl allein als auch im Online-Koop gespielt werden und mit dem Freundepass können Spielende jemanden einladen, um gemeinsam der Spirale zu entkommen.

"Little Nightmares 3" ist auch in der Deluxe Edition verfügbar, die zusätzliche Inhalte wie den „Geheimnisse der Spirale“-Expansion-Pass enthält, welcher zwei weitere Kapitel zum Erkunden bietet, zu denen bald mehr enthüllt wird. Weiterhin beinhaltet die Version ein exklusives Kostümpaket inklusive eines Charakters, den Fans sicherlich wiedererkennen werden.

"Little Nightmares 3" ist auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC verfügbar.