Little Nightmares 3 ohne Couch-Koop

Bandai Namco hat in Person von Produzent Coralie Feniello neue Einblicke in "Little Nightmares 3" gewährt. Der Titel war während der Opening Night Live zur diesjährigen gamescom offiziell vorgestellt worden.

Demnach wird "Little Nightmares 3", obwohl dies der Wunsch vieler Fans war, keinen Couch-Koop bieten. Grund ist, dass man mit diesem Schritt die Atmosphäre und Immersion des Spiels bewahren möchte.

In "Little Nightmares 3" schlüpft ihr in die Rolle der neuen Charaktere Low und Alone, zwei Freunden, die nach einem Weg suchen, der sie aus dem Nirgendwo führt. Sie reisen zusammen durch die Spirale, eine Welt voller bedrohlicher Gefahren wie dem Monster Baby in Nekropolis. Beide tragen jeweils einen ikonischen Gegenstand, Low bekommt Pfeil und Bogen, Alone einen Schraubenschlüssel. Die Gegenstände helfen ihnen beim Lösen von Rätseln und letztlich auf ihrer Suche nach einem Ausgang.

"Little Nightmares 3" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und PC.