Little Nightmares 3 terminiert

Wie zu erwarten war, hat Bandai Namco beim gestrigen Showcase einen Releasetermin für "Little Nightmares 3" verkündet. Und es kommt noch besser, denn eine Enhanced Edition des Erstlings wird simultan erscheinen.

Demnach ist "Little Nightmares 3" ab 10. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich. Ein Pre-Order-Trailer stimmt uns zusätzlich darauf ein. Zur Enhanced Edition des ersten Teils, welche übrigens lediglich für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC veröffentlicht wird, wurde auch ein solcher Trailer gezeigt:

In "Little Nightmares 3" schlüpft ihr in die Rolle der neuen Charaktere Low und Alone, zwei Freunden, die nach einem Weg suchen, der sie aus dem Nirgendwo führt. Sie reisen zusammen durch die Spirale, eine Welt voller bedrohlicher Gefahren wie dem Monster Baby in Nekropolis. Beide tragen jeweils einen ikonischen Gegenstand, Low bekommt Pfeil und Bogen, Alone einen Schraubenschlüssel. Die Gegenstände helfen ihnen beim Lösen von Rätseln und letztlich auf ihrer Suche nach einem Ausgang.

"Little Nightmares 3" war im Rahmen der gamescom Opening Night Live im August 2023 enthüllt worden.