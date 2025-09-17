Little Nightmares 3: Demo verfügbar

Publisher Bandai Namco und Entwickler Supermassive Games haben eine Demo von "Little Nightmares 3" veröffentlicht. Der spielbare Appetithappen ist für sämtliche Plattformen verfügbar.

Besagte Demo von "Little Nightmares 3" lässt uns 30 Minuten lang den kommenden Knobel-Hüpfer erleben. Leider können wir den in dieser Zeit erzielten Fortschritt nicht in die spätere Vollversion übernehmen, sofern wir uns danach zum Kauf entschliessen sollten.

Einen neuen Trailer zu der Demo von "Little Nightmares 3" bekommen wir auch gezeigt. Dieser stimmt uns mehr als eine Minute lang mit düsteren Szenen darauf ein.

Auf der gamescom im August war "Little Nightmares 3" ebenfalls prominent vertreten. So zeigte man in Köln unter anderem frisches Material aus dem Titel und eine spielbare Demo war auch vor Ort vorhanden.

"Little Nightmares 3" erscheint am 10. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.