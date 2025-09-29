Little Nightmares 3: Downloadumfang der PS5-Version

Schon sehr bald können wir "Little Nightmares 3" bekanntlich selbst spielen. Jetzt wissen wir auch, wieviel Platz wir dafür auf der PS5 reservieren bzw. freischaufeln müssen.

So berichtet PlayStation Game Size, dass "Little Nightmares 3" auf der PS5 genau 16,030 GB belegt. Hierbei handelt es sich um die Version 01.000.000. Die anderen Fassungen dürften sich erfahrungsgemäss in einem ähnlichen Rahmen bewegen. Das Pre-Loading ist ab dem 8. Oktober möglich.

Wer vorher schon in "Little Nightmares 3" reinschnuppern will, kann dies dank einer spielbaren Demo gerne tun. Sämtliche Informationen dazu findet ihr an dieser Stelle.

"Little Nightmares 3" erscheint am 10. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.