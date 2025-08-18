Little Nightmares 3 bei der Future Games Show

Bandai Namco hat mittlerweile bestätigt, dass "Little Nightmares 3" auch bei der Future Games Show vertreten sein wird. Die Präsentation findet bekanntlich am 20. August statt.

Was im Rahmen der Future games Show von "Little Nightmares 3" gezeigt wird, ist dagegen noch streng geheim, aber wir tippen mal mutig auf ausführliche Gameplay-Impressionen, zumal der Release des Spiels ja gar nicht mehr so furchtbar weit entfernt ist.

Bereits Anfang Juli hatte Bandai Namco ja verraten, dass "Little Nightmares 3" auf der diesjährigen gamescom vertreten sein wird (unsere damalig News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle). Die Messe beginnt morgen Abend mit der Opening Night Live und endet am 24. August.

"Little Nightmares 3" erscheint am 10. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.