Little Nightmares 3: Neuigkeiten zum Crossplay

Nachdem es bezüglich "Little Nightmares 3" länger ruhig war, gibt es heute wieder frische Infos zu dem Puzzle-Platformer. Diese betreffen die Crossplay-Funktionalität.

So verrät Entwickler Supermassive Games, dass Crossplay in "Little Nightmares 3" lediglich innerhalb der jeweiligen Konsolenfamilie möglich sein wird. Ein PlayStation-User kann folglich also leider nicht mit einem Xbox-Besitzer spielen. Ein Friends Pass wird angeboten, Voice Chat dagegen nicht.

In "Little Nightmares 3" schlüpft ihr in die Rolle der neuen Charaktere Low und Alone, zwei Freunden, die nach einem Weg suchen, der sie aus dem Nirgendwo führt. Sie reisen zusammen durch die Spirale, eine Welt voller bedrohlicher Gefahren wie dem Monster Baby in Nekropolis. Beide tragen jeweils einen ikonischen Gegenstand, Low bekommt Pfeil und Bogen, Alone einen Schraubenschlüssel. Die Gegenstände helfen ihnen beim Lösen von Rätseln und letztlich auf ihrer Suche nach einem Ausgang.

"Little Nightmares 3" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.