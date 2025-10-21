Little Nightmares 3: Sehenswerter Auszeichnungstrailer

Publisher Bandai Namco und Entwickler Supermassive Games versorgen uns mit dem offiziellen Auszeichnungstrailer zu "Little Nightmares 3". Ohne grosse Umschweife, hier ist er:

Wie bei diesem Trailerformat üblich, wird uns hier fast zwei Minuten lang ein flotter Mix aus In-Game-Sequenzen und den Stimmen der Fachpresse geboten (dabei wird übrigens auch diese Website genannt). Uns wird also im Prinzip kurz, knapp und präzise erklärt, was "Little Nightmares 3" ausmacht.

Wer "Little Nightmares 3" einmal antesten will, kann zu einer spielbaren Demo greifen. Diese wurde bereits im September veröffentlicht.

"Little Nightmares 3" erschien am 10. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.