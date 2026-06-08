Little Nightmares III: DLC The Backstage ab Mitte Juni

Bandai Namcohat "Little Nightmares III – The Backstage" angekündigt, eine Erweiterung mit zusätzlichen Rätseln und Herausforderungen für das Hauptspiel. Der Zusatzinhalt führt euch in den dunkelsten Bereich des Carnevale, wo sie auf einen neuen Charakter treffen und sich weiteren Gefahren stellen müssen.

In "Little Nightmares III – The Backstage" trifft Protagonistin Low auf Dime, ein Kind, das einen Hut mit integrierter Lampe trägt – ein äusserst nützliches Hilfsmittel, um sich in den finsteren Bereichen hinter den Kulissen des Carnevale zurechtzufinden. Gemeinsam müssen die beiden Kinder neue Bedrohungen überwinden und ihr Licht einsetzen, um Alone aus den Händen des Puppenspielers zu retten.

Die Deluxe Edition von "Little Nightmares III" enthält Zugang zu The Backstage sowie zu einem weiteren Zusatzinhalt, der später in diesem Jahr veröffentlicht wird.

"The Backstage" erscheint am 12. Juni 2026 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC sowie Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.