Bandai Namco Entertainment berichtet, dass "Der Klang der Albträume", der unheimliche Psychothriller-Podcast, bereits mehr als eine Million Mal angehört wurde. Die sechs Episoden sind auf allen wichtigen Streaming-Plattformen verfügbar.

In "Der Klang der Albträume" wird die Geschichte von Nima erzählt, einem schüchternen jungen Mädchen, das wegen ihrer sich ständig verschlimmernden Albträume in das Psychiatrische Institut der Bezirke eingewiesen wird. Sie wird in die Obhut von einem Berater gegeben, der sein Leben der Aufgabe gewidmet hat, Kindern bei der Überwindung ihrer Leiden zu helfen. Im Laufe ihrer Sitzungen kollidieren die Vergangenheit des Beraters und Noones Alpträume.

Im Laufe der einzelnen Episoden tauchen die Hörer immer tiefer in Nimas Kopf und ihre Albträume ein und erleben die verschiedenen Orte, die sie im Schlaf aufsucht, hautnah mit.

"Der Klang der Albträume" ist das neueste transmediale Projekt des "Little Nightmares"-Franchise, in dem Bandai Namco Europe neue Wege beschreitet, um weitere Geschichten aus dem "Little Nightmares"-Universum zu erzählen. Dieser neue Podcast folgt auf zwei Spiele, die auf Konsolen und PC erhältlich sind und sich mehr als 12 Millionen Mal verkauft haben, auf ein Handyspiel und auf Comicbücher.

Diese Podcast-Serie ist ein Gemeinschaftswerk, das von Lonnie Nadler als Showrunner und Thomas Rozes als Regisseur geleitet wird. Die Episoden wurden von Lonnie Nadler, Eugene Myers, Supermassive Games (dem Entwicklungsstudio von Little Nightmares III), sowie von zwei Mitgliedern der "Little Nightmares"-Community, Mike Bambridge (alias SuperHorrorBro) und It's Just Jord, geschrieben. Das Skript zu Episode 3 wurde von Lonnie Nadler verfasst und basiert auf einer originellen Albtraumidee eines Community-Mitglieds, die im Rahmen eines Community-Wettbewerbs ausgewählt wurde. "Der Klang der Albträume" ist derzeit auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch erhältlich.

"Wir sind sehr stolz auf den Erfolg dieses neuen Teils des "Little Nightmares"-Universums. Es war eine sehr interessante Herausforderung, einer Geschichte, die bisher nonverbal war, Worte und Stimmen zu geben, und wir glauben, dass das Ergebnis sowohl Fans als auch Neulinge erfreut. Wir erforschen weiterhin neue Möglichkeiten, um Geschichten für jeden zu erzählen, unabhängig von seinem bevorzugten Medium, und wir werden die reichhaltige und tiefgründige "Little Nightmares"-Geschichte zusammen mit unserer Community weiter ausbauen."

Lucas Roussel, Content Creation & Publishing Director bei Bandai Namco Europe

"Ich fühle eine starke kreative Affinität zu Little Nightmares, und die Möglichkeit, in dieser Welt Geschichten zu erzählen, war eine wunderbare Erfahrung. Die Erkundung der Charaktere von Nima und Otto wurde dank der grossartigen Mitarbeiter, die sie zum Leben erweckt haben, noch bereichernder: die Synchronsprecher, der Komponist und Sounddesigner der ersten beiden Spiele Tobias Lilja und Regisseur Thomas Rozès. Natürlich war es auch ein Vergnügen, mit einem leidenschaftlichen Team von Autoren, einschliesslich Mitgliedern der Community, zusammenzuarbeiten."

Lonnie Nadler, Showrunner von "Der Klang der Albträume"