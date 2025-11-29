Little Rocket Lab: Termin für Switch 2 steht fest

Nach dem Oktober-Launch von "Little Rocket Lab" für Xbox Series, Xbox One und PC, wurde nun der Termin für Nintendo Switch 2 'dingfest' gemacht. Wie Publisher No More Robots und Entwickler Teenage Astronauts mitteilen, können wir uns den Release auf Nintendos aktueller Konsole für den 10. Dezember im Kalender markieren. Für Besitzer der Switch-Version kommt es als kostenloses Upgrade. Hier seht ihr den Trailer von Oktober für das gemütliche Aufbauspiel:

Über Little Rocket Lab

Let's get to work!

"Du übernimmst die Rolle von Morgan, eine aufstrebenden Ingenieurin, die nach Hause zurückkehrt, um das Traumprojekt ihrer Familie zu verwirklichen – eine Rakete! Als Morgan in ihr Zuhause kommt, ist es nicht mehr ganz so, wie sie es verlassen hat. Sie muss nun nachforschen und clevere Vorrichtungen und ausgedehnte Fabriken bauen, um den Einheimischen zu helfen. Von einfachen Bohrmaschinen und Öfen bis hin zu komplexen Montageanlagen, Kränen und kilometerlangen Förderbändern – du wirst lokale Ressourcen in nützliche Materialien umwandeln und das Industrieleben in die verschlafene Stadt St. Ambroise zurückbringen.

Blast-off blueprints:

Baue clevere Apparate und weitläufige Fabriken, um Rätsel zu lösen und der Stadt zu helfen

Lerne die Einheimischen kennen, schliesse lebenslange Freundschaften und werde zum Herz der Gemeinschaft

Erforsche und erfinde neue Maschinen, Energiequellen und mechanische Freunde

Entdecke eine herzerwärmende Geschichte als Morgan, eine aufstrebende Ingenieurin mit grossen Hoffnungen für die Stadt!

Baue endlich das Raumschiff deiner Familie!

Abgesehen vom Zusammenschrauben verrückter Apparaturen musst du Ressourcen abbauen sowie Küsten, Bahnhöfe, Steinbrüche und unterirdische Bereiche erkunden – jeder Teil der Stadt hat seine eigenen Materialien, die dich inspirieren werden! Du musst Herausforderungen meistern, elektrische Elemente, Wasser, Kräne, Öfen, Gegenstandserstellung und Automatisierung durch Robotik integrieren und vieles mehr, um sicherzustellen, dass St. Ambroise zu seinem früheren Glanz zurückkehrt. Bist du bereit, die Ärmel hochzukrempeln?"