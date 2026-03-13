Little Nightmares VR: Altered Echoes angekündigt

Bandai Namco kündigte heute "Little Nightmares VR: Altered Echoes" an, das "Little Nightmares" in einer ganz neuen Perspektive erlebbar macht.

Das von Iconik entwickelte "Little Nightmares VR: Altered Echoes" ist die bislang immersivste Erfahrung im Franchise "Little Nightmares". Ihr könnt das unheimliche Universum samt dessen Geheimnissen, Gefahren und Bewohnern hautnah in VR aus der Egoperspektive erleben. Jedes Kapitel bietet dabei eigene Bedrohungen, schaurige Begegnungen und sorgfältig konzipierte Puzzle, welche die Möglichkeiten der Virtual Reality ganz ausschöpfen, um euch auf innovative Weise mit euren Kindheitsängsten zu konfrontieren.

Ihr tretet als Dark Six eine düstere Reise an, um den verschollenen Teil eures Selbst wiederzufinden und erneut "vollständig" zu werden. Mit neuen Gebieten, bisher unbekannten Hinweisen zur Geschichte von Six und der Sendung sowie herausfordernden Begegnungen, bei denen sie sich stets weiterentwickelt, erweitert "Little Nightmares VR: Altered Echoes" die Geschichte von "Little Nightmares" und erforscht deren emotionalen Kern.

"Little Nightmares VR: Altered Echoes" erscheint am 24. April 2026 für PlayStation 5 (PSVR2), PC (Meta Horizon Store und SteamVR) und Meta Quest 2 & 3.