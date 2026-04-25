Little Nightmares VR: Altered Echoes im Launch-Trailer

Bandai Namco hat "Little Nightmares VR: Altered Echoes" für PlayStation 5 (PSVR2), PC (SteamVR und Meta Horizon Store) sowie als Standalone-Version für Meta Quest 2 und 3 veröffentlicht. In dem von Iconik entwickelten VR-Titel schlüpft ihr direkt in die Rolle von Dark Six.

Das Spiel ermöglicht es euch, das Universum aus einer neuen Sichtweise zu erleben. Während ihr versucht, Dark Six mit dem verschwundenen Teil ihrer selbst wiederzuvereinen, erkundet ihr die Umgebung aus nächster Nähe. Dabei trefft ihr auf bekannte Orte und Gesichter, müsst euch aber auch vor neuen Gefahren in Acht nehmen.

Zusätzliche Inhalte und Orte

Die Geschichte erweitert die Lore der Serie um neue Rätsel, Bewohner und Schauplätze. Unter anderem besucht ihr einen Bahnhof, an dem der Schaffner auf euch lauert. Das Spiel ist ab sofort auf den genannten Plattformen verfügbar.

*"Little Nightmares VR: Altered Echoes" ist für PlayStation 5 (PSVR2), PC (Meta Horizon Store und SteamVR) und als Standalone-Version für Meta Quest 2 & 3 verfügbar. *