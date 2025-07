Loaders angekündigt

Tower Five stellt uns "Loaders" für PS5 und den PC vor. Was sich dahinter verbirgt, verrät der erste Trailer.

Her werden wir knapp eineinhalb Minuten lang auf "Loaders" eingestimmt. Dabei bekommen wir unter anderem die Spielwelt des Free-to-Play-Shooters zu sehen. Ausserdem wird das Gameplay-Grundgerüst erklärt.

Bei "Loaders" handelt es sich um einen taktischen 10-gegen-10-PvP-Shooter in einem düsteren Sci-Fi-Szenario des Jahres 2525. Wir übernehmen darin die Kontrolle über individualisierbare Antigrav-Panzer - sogenannte Loader -, in die menschliche Bewusstseine hochgeladen werden, um später in Stellvertreterkriegen um die Ressource Gold zu kämpfen. Dieses kostbare Element ermöglicht Translokation und damit das Überleben der Zivilisation im All.

"Loaders" hat bisher keinen Erscheinungstermin.